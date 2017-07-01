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Сегодня, 12:12

«Голос Евразии» переехал на юг


Бурятия, Башкирия, Хакасия, теперь – Дагестан. Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии», учрежденный ВГТРК, в этом году переехал на Юг. Он стартует 3 августа в поселке Манас. Фестиваль проводится в целях сохранения и пропаганды традиционных культурных ценностей и самобытности народов России, определение роли национального вещания как эффективного способа общественных коммуникаций. Наша телерадиокомпания – один из претендентов на первое место. Тем более опыт у ГТРК "Калмыкия" большой. Каждый год наши коллеги становятся призерами и победителями. В Уфе лучшей в номинации художественная радиопрограмма стала работа Савра Манджиев «Деляш. История одной песни». В Абакане ГТРК "Калмыкия" удостоена диплома Евразийской Академии телевидения и радио за материал нашего корреспондента Валентины Нимгировой «Песенка-лесенка в сердце другое», а Мария Морчукова с очерком «Степной рапсод» стала победителем в номинации "Лучшая художественная программа радио".



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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