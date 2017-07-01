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Сегодня, 12:02

Юные дарования Калмыкии в числе лучших


Юные дарования Калмыкии в числе лучшихАнсамбль калмыцких инструментов «Баир» стал лауреатом второй степени международного фестиваля, который состоялся в Испании. Юные дарования Калмыкии представили на суд жюри свои таланты и покорили строгое жюри. Об этом свидетельствуют дипломы второй и третьей степени, а также памятные кубки. Подробнее об этом в нашем следующем репортаже.

7-летняя Александра Боваева – самая юная участница ансамбля. Музыкой занимается всего десять месяцев назад. А поскольку участие в международном фестивале стало ее дебютом, завоеванное второе место, по словам Саши и ее мамы, это уже большой успех.

В ансамбле «Баир» - учащиеся колледжа имени Петра Чонкушова и воспитанники детской школы искусств № 2. Ребят учат здесь играть на таких народных инструментах как домбра, товшур, цангэ. Юные музыканты в этом составе впервые выступили за пределами России.

На суд жюри юные дарования представили народные мелодии и переложения классических произведений. Соперники были серьезные, но ребята смогли продемонстрировать свои таланты и завоевать симпатию зрителей и членов компетентного жюри. В итоге - призовые места в коллективной и сольной номинациях. Ну а после конкурса детей ждала большая экскурсионная и развлекательная программа.

Награду получила и руководитель коллектива Любовь Дохаева. Именно она совместно с концертмейстером Александрой Сангаджиевой подготовила детей к выступлению на таком высоком уровне.

Оттачивать свое мастерство участники ансамбля продолжают и во время каникул. Ведь впереди еще не одна вершина, которую ребятам предстоит завоевать.



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