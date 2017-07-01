Дефицит кадров в области культуры обсудили на коллеги профильного ведомства

Дефицит квалифицированных кадров в области культуры и туризма обсудили на заседании коллегии подведомственного министерства региона. Этот вопрос последние несколько лет остаётся открытым. Молодёжь, которая обучается в учреждениях культуры, редко возвращается в село. Сохраняется большая текучесть.



Хореографы, библиотекари и хормейстеры - самые востребованные работники культуры в Городовиковском РМО. С развитием туристической отрасли на селе появился спрос на фотографов и работников турсферы. По словам начальника районного подведомственного отдела Галины Шорваевой нехватка высококвалифицированных кадров – это следствие того, что молодые специалисты не всегда готовы на переезд в сельскую местность. На сегодняшний день в отделе трудятся всего 43 работника культуры.



Сегодня примеры успешной деятельности сельских Домов культуры основаны, прежде всего, на энтузиазме сотрудников. Потому наряду с улучшением технического состояния и оснащения ведомственных объектов возникла необходимость обновления кадров. О том, как разработать механизм привлечения выпускников в села, обсуждали на коллегии министерства культуры и туризма региона.



Спрос рождает предложение. Новое бакалаврское направление «Туризм» открыли в этом году и в КалмГУ на кафедре «Экономики и управления на предприятии». В следующем году планируется набор абитуриентов на отделение «Фармация» и «Международные отношения». Культ-прорыв в области подготовки квалифицированных кадров: практику студенты будут проходить не только на местах, но и за границей. Руководство КалмГУ подписало соглашения с тремя мировыми ВУЗами.



Собрания, праздники, выпускные балы и новогодние мероприятия.

В селе практически вся общественная жизнь людей проходит с участием работников культуры. И как показала практика, сегодня калмыцкие поселки нуждаются в молодых и высококвалифицированных специалистах. Дефицит квалифицированных кадров в области культуры и туризма обсудили на заседании коллегии подведомственного министерства региона. Этот вопрос последние несколько лет остаётся открытым. Молодёжь, которая обучается в учреждениях культуры, редко возвращается в село. Сохраняется большая текучесть.Хореографы, библиотекари и хормейстеры - самые востребованные работники культуры в Городовиковском РМО. С развитием туристической отрасли на селе появился спрос на фотографов и работников турсферы. По словам начальника районного подведомственного отдела Галины Шорваевой нехватка высококвалифицированных кадров – это следствие того, что молодые специалисты не всегда готовы на переезд в сельскую местность. На сегодняшний день в отделе трудятся всего 43 работника культуры.Сегодня примеры успешной деятельности сельских Домов культуры основаны, прежде всего, на энтузиазме сотрудников. Потому наряду с улучшением технического состояния и оснащения ведомственных объектов возникла необходимость обновления кадров. О том, как разработать механизм привлечения выпускников в села, обсуждали на коллегии министерства культуры и туризма региона.Спрос рождает предложение. Новое бакалаврское направление «Туризм» открыли в этом году и в КалмГУ на кафедре «Экономики и управления на предприятии». В следующем году планируется набор абитуриентов на отделение «Фармация» и «Международные отношения». Культ-прорыв в области подготовки квалифицированных кадров: практику студенты будут проходить не только на местах, но и за границей. Руководство КалмГУ подписало соглашения с тремя мировыми ВУЗами.Собрания, праздники, выпускные балы и новогодние мероприятия.В селе практически вся общественная жизнь людей проходит с участием работников культуры. И как показала практика, сегодня калмыцкие поселки нуждаются в молодых и высококвалифицированных специалистах.



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