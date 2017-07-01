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Сегодня, 12:19

Начинающие калмыцкие режиссеры представили зрителям свои первые однокадровые работы


Начинающие калмыцкие режиссеры представили зрителям свои первые однокадровые работыНачинающие калмыцкие режиссеры представили зрителям свои первые однокадровые работы. Премьера состоялась в республиканском доме народного творчества при активной помощи Министерства культуры и туризма РК всего спустя месяц после проведения в Элисте стратегической сессии кинематографистов по развитию регионального кино.

Любовный треугольник и, как следствие, рыцарский поединок. Таков нехитрый сюжет однокадрового фильма «Рыцкари». Его автор - наш коллега режиссёр ГТРК «Калмыкия» Дорджи Утнасунов. Толчком для развития давнего увлечение, говорит он, послужила стратегическая сессия по развитию регионального кино, которая состоялась в Элисте в июне этого года. На этой встрече с директором Роскультпроекта Олегом Ивановым, секретарём Союза кинематографистов России Филиппом Абрютиным и режиссером Эллой Манжеевой молодые таланты республики получили задание снять свой первый однокадровый фильм, то есть без монтажа.

Взять в руки камеру и показать красоту родного края, культуру и обычаи народа рядовым кинолюбителям по силам. А вот производство фильмов в регионе и их прокат на широком экране – дело непростое, но, по словам директора Роскультпроекта Олега Иванова, важное и нужное.

О развитии кинематографа в Калмыкии говорится и на самом высоком уровне в регионе. В феврале текущего года Алексей Орлов встречался с представителями союза кинематографистов России. Там то и было отмечено, что в настоящее время в Калмыкии есть все условия для развития национального кинематографа.

Для развития регионального кинематографа необходимо объединить усилия всех: российского профессионального союза, республиканского правительства и творческих работников Калмыкии. И первые шаги в этом направлении, как мы видим, уже делаются.



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