В Астрахани стартует фестиваль «Гастрономические дороги Великого Шелкового Пути»

Сегодня в Астрахани стартует первый международный фестиваль «Гастрономические дороги Великого Шелкового Пути». Калмыкию на нем представят сотрудники министерства культуры и туризма республики, туристского информационного центра, Национального музея, Торгово-технологического колледжа, Республиканского дома народного творчества, фольклорно-этнографического ансамбля «Эрдм». Они будут задействованы в работе пленарного заседания, круглых столов и деловых встречах с участием ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере гастрономического туризма. Параллельно на фестивальных площадках будут проходить мастер-классы ведущих кулинаров России и зарубежья, связанные с тематикой Великого шелкового пути. Сегодня в Астрахани стартует первый международный фестиваль «Гастрономические дороги Великого Шелкового Пути». Калмыкию на нем представят сотрудники министерства культуры и туризма республики, туристского информационного центра, Национального музея, Торгово-технологического колледжа, Республиканского дома народного творчества, фольклорно-этнографического ансамбля «Эрдм». Они будут задействованы в работе пленарного заседания, круглых столов и деловых встречах с участием ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере гастрономического туризма. Параллельно на фестивальных площадках будут проходить мастер-классы ведущих кулинаров России и зарубежья, связанные с тематикой Великого шелкового пути.



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