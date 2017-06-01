Долгий и непростой путь в искусстве

Этот вечер они проведут в кругу своих коллег и многочисленных поклонников. На сцене - заслуженные артистки РСФСР – солистка балета ансамбля Тюльпан Лидия Замбаева и певица Антонина Мукаева. Встреча посвящена им, стоявшим у истоков рождения знаменитого коллектива, связанного с возвращением калмыков из Сибири. 1957 –ой запечатлелся в их памяти навечно. Шестнадцатилетняя Тоня Мукаева из сельской глубинки в Астраханской области втайне мечтала о карьере певицы. В округе ее называли артисткой. Лучше ее никто не исполнял русские народные песни. Группе из Элисты, приехавшей в районный центр в поисках талантливых ребят для ансамбля песни и танца, местные жители посоветовали поехать в соседнее село Бударино, где живет настоящая «артистка».



Неслучайно оказалось в ансамбле и Лидия Замбаева. В её семье все пели и играли на народных инструментах. Увлечение родителей передалось и девочке. Неудивительно, что Яков Абрамас после просмотра приглашает девушку в коллектив. После сформирования группы солистов и танцоров началась активная подготовка к первому концерту в день празднования очередной годовщины Великой Октябрьской революции. 7 ноября 1958 года и началось триумфальное шествие ансамбля по сценическим площадкам мира. За 40 лет служения любому коллективу были созданы десятки неповторимых номеров. Чичердык, Семердык, Тавшур – вошли в золотой фонд калмыцкого танцевального искусства. Как и калмыцкие народные песни в исполнении Антонины Мукаевой. Эти произведения теперь в репертуаре их учеников, которые с благодарностью говорят о своих учителях.



И хотя ветераны давно на заслуженном отдыхе, но связи с коллективом не теряют. По их словам, они не пропускают выступления родного коллектива в Элисте. «На концертах, улыбается Антонина Георгиевна, мы в первом ряду».



Еще долго ветераны будут делиться воспоминаниями. Ведь с ансамблем были связаны лучшие годы их жизни. А для всех «Тюльпан» - стал символом дружбы между народами. Этот вечер они проведут в кругу своих коллег и многочисленных поклонников. На сцене - заслуженные артистки РСФСР – солистка балета ансамбля Тюльпан Лидия Замбаева и певица Антонина Мукаева. Встреча посвящена им, стоявшим у истоков рождения знаменитого коллектива, связанного с возвращением калмыков из Сибири. 1957 –ой запечатлелся в их памяти навечно. Шестнадцатилетняя Тоня Мукаева из сельской глубинки в Астраханской области втайне мечтала о карьере певицы. В округе ее называли артисткой. Лучше ее никто не исполнял русские народные песни. Группе из Элисты, приехавшей в районный центр в поисках талантливых ребят для ансамбля песни и танца, местные жители посоветовали поехать в соседнее село Бударино, где живет настоящая «артистка».Неслучайно оказалось в ансамбле и Лидия Замбаева. В её семье все пели и играли на народных инструментах. Увлечение родителей передалось и девочке. Неудивительно, что Яков Абрамас после просмотра приглашает девушку в коллектив. После сформирования группы солистов и танцоров началась активная подготовка к первому концерту в день празднования очередной годовщины Великой Октябрьской революции. 7 ноября 1958 года и началось триумфальное шествие ансамбля по сценическим площадкам мира. За 40 лет служения любому коллективу были созданы десятки неповторимых номеров. Чичердык, Семердык, Тавшур – вошли в золотой фонд калмыцкого танцевального искусства. Как и калмыцкие народные песни в исполнении Антонины Мукаевой. Эти произведения теперь в репертуаре их учеников, которые с благодарностью говорят о своих учителях.И хотя ветераны давно на заслуженном отдыхе, но связи с коллективом не теряют. По их словам, они не пропускают выступления родного коллектива в Элисте. «На концертах, улыбается Антонина Георгиевна, мы в первом ряду».Еще долго ветераны будут делиться воспоминаниями. Ведь с ансамблем были связаны лучшие годы их жизни. А для всех «Тюльпан» - стал символом дружбы между народами.



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