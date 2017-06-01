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Сегодня, 20:47

Народное творчество живет в песнях


Народное творчество живет в песняхНародное творчество живет в песнях. Народный ансамбль народной песни "Зултурган" провел отчетный юбилейный концерт. В репертуаре известного коллектива не только народные песни и танцы, но и песни военных лет и произведения современных композиторов республики.
В числе приглашенных была и наша съемочная группа. Ансамбль с первых дней создания стал коллективом единомышленников, посвятивших свое творчество возрождению и сохранению самобытной культуры и искусства калмыцкого народа

Начинали всё любители народного творчества, семьи Доржиновых, Полиновых, Кончиевых. Собирались на дому, исполняли калмыцкие песни, так и решил создать коллектив, рассказывает его руководитель Борис Уджаев.

Сегодня в репертуаре ансамбля как народные калмыцкие песни и танцы, так и произведения современных самодеятельных композиторов республики. Верность национальным традициям завоевали искреннюю любовь зрителей. И не раз покоряли жюри всероссийских и международных фестивалей.

В коллективе - около 100 человек, средний их возраст 60 лет. Светлана Спиридонова, в прошлом учитель английского языка, вот уже 7 лет – участница народного ансамбля. Наше старшее поколение не только учит нас традициям, но и заряжает оптимизмом, говорит она.

Александра Бартунова вместе с коллективом объездила почти все районы республики и даже побывала во Франции. Старается не пропускать ни одной репетиции.

Сейчас репертуар обновили. В программе концерта коллективные и сольные выступления. Порадовали артисты исполнением песен Дервн оорд, Праздничный гимн, Ялуха, Улан хальмгин дун и многих других в четыре, в шесть голосов.

В планах коллектива собрать антологию калмыцкой песни, и создать при ансамбле клуб любителей калмыцких мелодий.

В концерте приняли участие ансамбли: «сударушка», «Степнянка» и другие коллективы. Многие отметили заслуги Зултургана, в деле сохранения обычаев и традиций, языка и культуры нашего народа, в приобщении молодёжи и людей старшего поколения к калмыцкому национальному искусству.



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