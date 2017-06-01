Жениха вызывали, девочки! В Русском театре драмы и комедии в эти дни идут репетиции спектакля по пьесе Андрея Иванова «Божьи Одуваники».Это удивительно нежная и пронзительная история о жизни, о быстротечности времени, одиночестве и, наконец, обретенном счастье. В захватывающе динамичном спектакле есть место смеху, слезам и, конечно, любви, которой, как известно, покорны все возрасты.



В главной роли бывшей актрисы Анастасии Михайловны - звезда калмыцкой сцены Татьяна Михеева. Ее сестру Мальвину – играет Людмила Мансурова. Героини всю жизнь провели вместе. В один прекрасный момент старшая решает устроить судьбу младшей. И обращается за помощью в брачное агентство.



Вот-вот кавалер должен явиться для знакомства. Но в это же время в квартиру приходит сантехник из ЖЭК в исполнении Василия Муджикова. Сёстры по ошибке принимают его за жениха и тут начинается….



Режиссер Владислав Константинов в последнее время обращается к современной литературе. По его словам, герои этой пьесы идеально подходят актерам театра.



Режиссер не только очень удачно распределил роли, но и удивил самих актеров. Юрий Ильянов всегда играл мужественных красавцев. Паратова из «Бесприданницы», Батарцев из «Протокола одного заседания». Список можно продолжить. Ильянов долго привыкал ему казалось, что это не его роль и более того не интересно.



В необычном амплуа предстанет и Татьяна Михеева. Заслуженная актриса Калмыкии считает, что ее роль не простая, требует особого подхода.



Людмила Мансурова – признанный мастер комедий. Природное обаяние, потрясающая улыбка, умение посмеяться над собой и развеселить зрителей – вот секрет ее популярности. Новая героиня – еще один яркий образ актрисы.



Актеры уверены, что новая работа режиссера обязательно станет одной из самых любимых зрителями и прочно войдет в репертуар театра. Аван-премьера состоится 24 июня. Жениха вызывали, девочки! В Русском театре драмы и комедии в эти дни идут репетиции спектакля по пьесе Андрея Иванова «Божьи Одуваники».Это удивительно нежная и пронзительная история о жизни, о быстротечности времени, одиночестве и, наконец, обретенном счастье. В захватывающе динамичном спектакле есть место смеху, слезам и, конечно, любви, которой, как известно, покорны все возрасты.В главной роли бывшей актрисы Анастасии Михайловны - звезда калмыцкой сцены Татьяна Михеева. Ее сестру Мальвину – играет Людмила Мансурова. Героини всю жизнь провели вместе. В один прекрасный момент старшая решает устроить судьбу младшей. И обращается за помощью в брачное агентство.Вот-вот кавалер должен явиться для знакомства. Но в это же время в квартиру приходит сантехник из ЖЭК в исполнении Василия Муджикова. Сёстры по ошибке принимают его за жениха и тут начинается….Режиссер Владислав Константинов в последнее время обращается к современной литературе. По его словам, герои этой пьесы идеально подходят актерам театра.Режиссер не только очень удачно распределил роли, но и удивил самих актеров. Юрий Ильянов всегда играл мужественных красавцев. Паратова из «Бесприданницы», Батарцев из «Протокола одного заседания». Список можно продолжить. Ильянов долго привыкал ему казалось, что это не его роль и более того не интересно.В необычном амплуа предстанет и Татьяна Михеева. Заслуженная актриса Калмыкии считает, что ее роль не простая, требует особого подхода.Людмила Мансурова – признанный мастер комедий. Природное обаяние, потрясающая улыбка, умение посмеяться над собой и развеселить зрителей – вот секрет ее популярности. Новая героиня – еще один яркий образ актрисы.Актеры уверены, что новая работа режиссера обязательно станет одной из самых любимых зрителями и прочно войдет в репертуар театра. Аван-премьера состоится 24 июня.



Смотреть полный выпуск новостей



