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Вчера, 12:02

Драматический театр имени Баатра Басангова примет участие в Международном фестивале


Драматический театр имени Баатра Басангова примет участие в Международном фестивалеДраматический театр имени Баатра Басангова впервые примет участие в Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в начале июня в городе Керчь под девизом «На крыльях истории». Это будет 19-й по счету фестиваль. В Крым приедут звезды кино и эстрады. Артисты из степной республики готовят этнографическую пьесу «Кровавый трон» Бориса Манджиева на калмыцком языке. Он основан на реальных исторических событиях. Постановка раскрывает историю одного ханства во времена междоусобных войн.



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