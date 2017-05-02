Драматический театр имени Баатра Басангова примет участие в Международном фестивале

Драматический театр имени Баатра Басангова впервые примет участие в Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в начале июня в городе Керчь под девизом «На крыльях истории». Это будет 19-й по счету фестиваль. В Крым приедут звезды кино и эстрады. Артисты из степной республики готовят этнографическую пьесу «Кровавый трон» Бориса Манджиева на калмыцком языке. Он основан на реальных исторических событиях. Постановка раскрывает историю одного ханства во времена междоусобных войн. Драматический театр имени Баатра Басангова впервые примет участие в Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в начале июня в городе Керчь под девизом «На крыльях истории». Это будет 19-й по счету фестиваль. В Крым приедут звезды кино и эстрады. Артисты из степной республики готовят этнографическую пьесу «Кровавый трон» Бориса Манджиева на калмыцком языке. Он основан на реальных исторических событиях. Постановка раскрывает историю одного ханства во времена междоусобных войн.



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