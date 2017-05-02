Драматический театр имени Баатра Басангова примет участие в Международном фестивале
Драматический театр имени Баатра Басангова впервые примет участие в Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны», который пройдет в начале июня в городе Керчь под девизом «На крыльях истории». Это будет 19-й по счету фестиваль. В Крым приедут звезды кино и эстрады. Артисты из степной республики готовят этнографическую пьесу «Кровавый трон» Бориса Манджиева на калмыцком языке. Он основан на реальных исторических событиях. Постановка раскрывает историю одного ханства во времена междоусобных войн.