Сегодня - Международный День музеев. В Национальном музее имени Пальмова состоится праздничное мероприятие с участием творческой интеллигенции, а также студентов ССУЗов и ВУЗов. Здесь открывается художественная выставка «Планета маленького принца» молодого автора Сюгира Булуктаева, выпускника технического университета чешского города Либерец. В экспозиции будут представлены работы, созданные на тему взаимоотношений между людьми, любви и бережного отношения к природе. Произведения выполнены в разных техниках: живопись, рисунок, компьютерная графика 2-D. Сегодня - Международный День музеев. В Национальном музее имени Пальмова состоится праздничное мероприятие с участием творческой интеллигенции, а также студентов ССУЗов и ВУЗов. Здесь открывается художественная выставка «Планета маленького принца» молодого автора Сюгира Булуктаева, выпускника технического университета чешского города Либерец. В экспозиции будут представлены работы, созданные на тему взаимоотношений между людьми, любви и бережного отношения к природе. Произведения выполнены в разных техниках: живопись, рисунок, компьютерная графика 2-D.



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