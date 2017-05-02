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Вчера, 21:00

16 мая в Ингушетии стартует фестиваль "Возрожденные в танце"


16 мая в Ингушетии стартует фестиваль "Возрожденные в танце"16 мая в республике Ингушетия пройдет открытие межрегионального фестиваля «Возрожденные в танце». Он посвящен 60-летию возвращения репрессированных народов из мест депортации на родину. Об этом на пресс – конференции журналистам рассказал заслуженный артист России Валерий Эрдниев.
Идея создания фестиваля возникла в начале текущего года на встрече Министра культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиевой с руководителями лучших хореграфических коллективов Юга России, в том числе и Калмыцкого Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Фестиваль продолжит свой путь в Чечне, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. В Элисте концерт пройдет 21 мая в новом дворце спорта. Начало в четыре часа вечера. Вход бесплатный. Ожидается приезд более ста двадцати гостей. Завершающий гала-концерт планируется провести осенью в Москве в концертном зале Крокус Сити Холл с участием Глав субъектов участников проекта.



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