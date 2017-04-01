80-летний юбилей отмечает первая музыкальная школа Калмыкии

80-летний юбилей в эти дни отмечает первая музыкальная школа Калмыкии, которая сейчас носит имя известного композитора Сангаджи-Гаря Доржина. Для многих выпускников этого образовательного учреждения музыка стала делом всей жизни. И нынешние ученики радуют своих педагогов, заявляя о себе на российских и международных конкурсах. Сегодня состоится торжественный вечер, посвященный юбилею школы. С 37 года учреждение гостеприимно распахивает свои двери одаренным детям, которые стремятся познать музыкальное искусство, раскрыть свой талант.



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