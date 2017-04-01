Сегодня в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится церемония вручения награды, учрежденной Журналом «БАЛЕТ» и Министерством культуры России Заслуженному деятелю искусств России Петру Надбитову. Художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» удостоен звания «Рыцарь народного танца». А завтра в честь этого события коллектив подготовил самые лучшие номера, которые представят в рамках гала-концерта в здании цирка Аквамарин. Кстати, приз, который будет вручён Петру Надбитову, называется «Душа танца». И это как нельзя лучше характеризует деятельность и отношение к работе маэстро. Так гвоорят артисты его театра и преданные поклонники. Сегодня в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится церемония вручения награды, учрежденной Журналом «БАЛЕТ» и Министерством культуры России Заслуженному деятелю искусств России Петру Надбитову. Художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» удостоен звания «Рыцарь народного танца». А завтра в честь этого события коллектив подготовил самые лучшие номера, которые представят в рамках гала-концерта в здании цирка Аквамарин. Кстати, приз, который будет вручён Петру Надбитову, называется «Душа танца». И это как нельзя лучше характеризует деятельность и отношение к работе маэстро. Так гвоорят артисты его театра и преданные поклонники.



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