Поколение послевоенных созидателей. Так называется книга известного в Калмыкии журналиста, заслуженного работника культуры России Владимира Боваева. Герои очерков и зарисовок люди, внесшие огромный вклад в дело послевоенного и постдепортационного восстановления степного края.



В зале национальной библиотеки, где состоялась презентация книги, находятся не только сами герои очерков, но и родственники тех, которых уже нет с нами. Для них в новом издании отведена специальная рубрика «Память». Тепло и искренне автор Владимир Боваев отзывается о ветеране печати Валентине Алексеевиче Фурманове, с которым много лет работал и общался в силу профессиональной деятельности. Оба выпускники журналистского факультета МГУ. На мероприятие была приглашена внучка Фурманова Татьяна Семко, которая была глубоко тронута этой встречей и не могла без слез рассказывать о творческом пути своего дедушки, который для нее не только родной и близкий человек, но и пример для подражания.



Владимир Боваев был лично знаком со многими героями своей книги. Это люди послевоенного времени, которые также выдержали суровые годы Сибирской ссылки и посвятили свою жизнь служению Отечеству. Внесли огромный вклад в восстановлении и развитии степного края. В числе их ветеран связи Григорий Джогаевич Эрдниев. Под его руководством началась трудовая деятельность Эльзы Дорджиевой.



Председатель Совета министров Калмыцкой АССР, Заслуженный работник народного хозяйства Калмыкии Баатр Чимидович Михайлов на презентацию книги пришел вместе со своей супругой Людмилой Алексеевной. Их трудовой подвиг с большой глубиной раскрыты на страницах нового издания. В своих выступлениях они больше говорили о своих земляках, которые активно взялись за восстановление родной автономии после войны и депортации. Они считают, что эта книга, в которой отражены трудовые достижения и нелегкая судьба старшего поколения, послужит ориентиром для нынешней молодежи.



Автор рассказал на страницах книги и о своей семье: родителях, братьях, сестре и дочери. Гордится тем, что его отец Эрдни Санджиевич –заслуженный строитель КАССР принадлежит к той славной плеяде созидателей, которые ударными темпами восстанавливали родной край. Объекты социально-культурного и производственно-бытового назначения, которые возводились под его руководством, по сей день украшают степную столицу. Это и Дом Правительства, сейчас первый корпус Калмыцкого университета, городская поликлиника, гостиница, а также кварталы Элисты. А мама Елизавета Басановна - педагог с большой буквы и по образованию, и по призванию. Каждый герой книги - личность. Поэтому автор отточенным языком и выверенными фразами пытается донести до читателя главную мысль: как надо жить и трудиться на благо Родины.



Заметное место в книге занимают фотографии. Они специально представлены именно в черно-белом формате, чтобы подчеркнуть драматизм и одновременно объективную достоверность исторического момента и тем самым передать дух времени.

Поколение послевоенных созидателей. Так называется книга известного в Калмыкии журналиста, заслуженного работника культуры России Владимира Боваева. Герои очерков и зарисовок люди, внесшие огромный вклад в дело послевоенного и постдепортационного восстановления степного края.В зале национальной библиотеки, где состоялась презентация книги, находятся не только сами герои очерков, но и родственники тех, которых уже нет с нами. Для них в новом издании отведена специальная рубрика «Память». Тепло и искренне автор Владимир Боваев отзывается о ветеране печати Валентине Алексеевиче Фурманове, с которым много лет работал и общался в силу профессиональной деятельности. Оба выпускники журналистского факультета МГУ. На мероприятие была приглашена внучка Фурманова Татьяна Семко, которая была глубоко тронута этой встречей и не могла без слез рассказывать о творческом пути своего дедушки, который для нее не только родной и близкий человек, но и пример для подражания.Владимир Боваев был лично знаком со многими героями своей книги. Это люди послевоенного времени, которые также выдержали суровые годы Сибирской ссылки и посвятили свою жизнь служению Отечеству. Внесли огромный вклад в восстановлении и развитии степного края. В числе их ветеран связи Григорий Джогаевич Эрдниев. Под его руководством началась трудовая деятельность Эльзы Дорджиевой.Председатель Совета министров Калмыцкой АССР, Заслуженный работник народного хозяйства Калмыкии Баатр Чимидович Михайлов на презентацию книги пришел вместе со своей супругой Людмилой Алексеевной. Их трудовой подвиг с большой глубиной раскрыты на страницах нового издания. В своих выступлениях они больше говорили о своих земляках, которые активно взялись за восстановление родной автономии после войны и депортации. Они считают, что эта книга, в которой отражены трудовые достижения и нелегкая судьба старшего поколения, послужит ориентиром для нынешней молодежи.Автор рассказал на страницах книги и о своей семье: родителях, братьях, сестре и дочери. Гордится тем, что его отец Эрдни Санджиевич –заслуженный строитель КАССР принадлежит к той славной плеяде созидателей, которые ударными темпами восстанавливали родной край. Объекты социально-культурного и производственно-бытового назначения, которые возводились под его руководством, по сей день украшают степную столицу. Это и Дом Правительства, сейчас первый корпус Калмыцкого университета, городская поликлиника, гостиница, а также кварталы Элисты. А мама Елизавета Басановна - педагог с большой буквы и по образованию, и по призванию. Каждый герой книги - личность. Поэтому автор отточенным языком и выверенными фразами пытается донести до читателя главную мысль: как надо жить и трудиться на благо Родины.Заметное место в книге занимают фотографии. Они специально представлены именно в черно-белом формате, чтобы подчеркнуть драматизм и одновременно объективную достоверность исторического момента и тем самым передать дух времени.



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