Литературный кружок, который работает при городской службе защиты населения, объединяет не только активных и творческих пенсионеров, но и тех, кто делает первые шаги в мир поэзии. Мероприятия, которые здесь организовываются практически каждую неделю, помогают им раскрыть свой творческий потенциал, да и просто пообщаться с интересными людьми.



Поводом для встречи членов литературного кружка стал приезд гостя из Москвы. Поэт, артист, режиссер, член редакционного совета Альманаха «Москва поэтическая» Алексей Студниц –Мельников, с восхищением отзывается о произведении Пушкина «Калмычка». Эти поэтические строки, говорит он, стали толчком для более близкого знакомства с укладом древнего кочевого народа. К тому же его супруга – наша землячка. И этот интерес у него с каждым годом только растёт.



А местные поэты и писатели - частые гости литературного кружка. Здесь нередко звучат стихи в авторском исполнении. Тут поддерживают тех, кто делает первые шаги в поэзии. Это и школьники, и студенты, и даже воспитанники дошкольных учреждений. По словам народного поэта Калмыкии Григория Кукареки, в регионе немало талантливых людей, владеющих художественным словом.



Владимир Амханов - член литературного кружка. Его первая проба пера состоялась еще в подростковом возрасте. Это были лирические стихи. Сейчас его произведения можно найти на страницах многих печатных изданий. Он признаётся, такие встречи позволяют поверить в себя и раскрыть свой творческий потенциал.



Творчество продлевает жизнь. В этом уверенны члены этого необычного объединения людей по их главному увлечению в жизни - поэзии. Литературный кружок, который работает при городской службе защиты населения, объединяет не только активных и творческих пенсионеров, но и тех, кто делает первые шаги в мир поэзии. Мероприятия, которые здесь организовываются практически каждую неделю, помогают им раскрыть свой творческий потенциал, да и просто пообщаться с интересными людьми.Поводом для встречи членов литературного кружка стал приезд гостя из Москвы. Поэт, артист, режиссер, член редакционного совета Альманаха «Москва поэтическая» Алексей Студниц –Мельников, с восхищением отзывается о произведении Пушкина «Калмычка». Эти поэтические строки, говорит он, стали толчком для более близкого знакомства с укладом древнего кочевого народа. К тому же его супруга – наша землячка. И этот интерес у него с каждым годом только растёт.А местные поэты и писатели - частые гости литературного кружка. Здесь нередко звучат стихи в авторском исполнении. Тут поддерживают тех, кто делает первые шаги в поэзии. Это и школьники, и студенты, и даже воспитанники дошкольных учреждений. По словам народного поэта Калмыкии Григория Кукареки, в регионе немало талантливых людей, владеющих художественным словом.Владимир Амханов - член литературного кружка. Его первая проба пера состоялась еще в подростковом возрасте. Это были лирические стихи. Сейчас его произведения можно найти на страницах многих печатных изданий. Он признаётся, такие встречи позволяют поверить в себя и раскрыть свой творческий потенциал.Творчество продлевает жизнь. В этом уверенны члены этого необычного объединения людей по их главному увлечению в жизни - поэзии.



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