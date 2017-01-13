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13-01-2017, 12:30

Первые шаги в мир поэзии


Первые шаги в мир поэзииЛитературный кружок, который работает при городской службе защиты населения, объединяет не только активных и творческих пенсионеров, но и тех, кто делает первые шаги в мир поэзии. Мероприятия, которые здесь организовываются практически каждую неделю, помогают им раскрыть свой творческий потенциал, да и просто пообщаться с интересными людьми.

Поводом для встречи членов литературного кружка стал приезд гостя из Москвы. Поэт, артист, режиссер, член редакционного совета Альманаха «Москва поэтическая» Алексей Студниц –Мельников, с восхищением отзывается о произведении Пушкина «Калмычка». Эти поэтические строки, говорит он, стали толчком для более близкого знакомства с укладом древнего кочевого народа. К тому же его супруга – наша землячка. И этот интерес у него с каждым годом только растёт.

А местные поэты и писатели - частые гости литературного кружка. Здесь нередко звучат стихи в авторском исполнении. Тут поддерживают тех, кто делает первые шаги в поэзии. Это и школьники, и студенты, и даже воспитанники дошкольных учреждений. По словам народного поэта Калмыкии Григория Кукареки, в регионе немало талантливых людей, владеющих художественным словом.

Владимир Амханов - член литературного кружка. Его первая проба пера состоялась еще в подростковом возрасте. Это были лирические стихи. Сейчас его произведения можно найти на страницах многих печатных изданий. Он признаётся, такие встречи позволяют поверить в себя и раскрыть свой творческий потенциал.

Творчество продлевает жизнь. В этом уверенны члены этого необычного объединения людей по их главному увлечению в жизни - поэзии.



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