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Сегодня, 12:30

В Национальном музее имени Пальмова открывается выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета»


В Национальном музее имени Пальмова открывается выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета»Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».
Гости и жители столицы получат возможность подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести копии понравившихся работ. Все они выполнены на холсте при помощи высокотехнологичной цифровой печати. Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, один из самых известных художников в мире. Он создал более двух тысяч произведений искусства, включая картины, рисунки и эскизы. Экспозиция продлится до 5 февраля.



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