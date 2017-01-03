Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».

Гости и жители столицы получат возможность подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести копии понравившихся работ. Все они выполнены на холсте при помощи высокотехнологичной цифровой печати. Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, один из самых известных художников в мире. Он создал более двух тысяч произведений искусства, включая картины, рисунки и эскизы. Экспозиция продлится до 5 февраля. Сегодня в Национальном музее имени Пальмова открывается выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».Гости и жители столицы получат возможность подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести копии понравившихся работ. Все они выполнены на холсте при помощи высокотехнологичной цифровой печати. Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, один из самых известных художников в мире. Он создал более двух тысяч произведений искусства, включая картины, рисунки и эскизы. Экспозиция продлится до 5 февраля.



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