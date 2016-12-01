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Сегодня, 12:30

Состоялся финальный гала-концерт конкурса сказителей


Состоялся финальный гала-концерт конкурса сказителей В стенах нашей телерадиокомпании состоялся финальный гала-концерт и награждение победителей конкурса сказителей на калмыцком языке. Почти 2 месяца знатоки устного народного творчества состязались между собой. Лучшего выбрали наши телезрители путем голосования в интернете. Татьяна Шолохова расскажет о том, кто же все-таки стал обладателем гран-при конкурса.

Это уже четвертый конкурс среди знатоков народного творчества, проводимый калмыцким телевидением, и первый за последние 20 лет. Таисия Тягинова принимала участие в творческом состязании сказителей еще в 90-е годы. Сегодня ей 87. Как самый старший и опытный участник конкурса, дает наставления молодым.

Татьяна Дорджиева, несмотря на почтенный возраст 82 года, по-прежнему интересуется калмыцкими былинами и притчами, сама ищет их в различных источниках, делится ими с внуками и правнуками.

Сейчас мастеров устного художественного слова единицы. Лучшие из них – участники телевизионного конкурса сказителей. Среди них и победитель в номинации «Шаваш» Батр Манджиев.

В исполнении участников конкурса можно было услышать как широко известные фольклорные произведения, например, эпос «Джангар», 72 небылицы, так малоизвестные сказания, предания, и самое главное, сказки. Именно этот жанр калмыцкого фольклора сейчас наиболее востребован. Победителем в этой номинации стал Дорджи Нандышев. Лучшим джангарчи стал Андрей Очир-Горяев, а Николай Хатуев признан знатоком народных примет. Совещание членов жюри, состоявшееся неделей ранее, затянулось на несколько часов. Признаются, что выбирать было непросто.

Ну а гран-при конкурса удостоился Арвг Удаев, он набрал более 2000 голосов по итогам интернет-голосования.

По мнению видного общественного деятеля, члена жюри конкурса Ивана Басангова, уже пора привлекать к участию в подобных состязаниях и младшее поколение.

Возраст сказителей от 40 лет. В первом туре приняли участие 12 знатоков фольклора, столько же и во втором. По мнению народного певца республики, джангарчи Владимира Каруева, необходимо продолжать работу в этом направлении, привлекать как можно больше участников. Телевизионный проект дал многим возможность не только раскрыть свои таланты, но и доказал, что калмыцкий язык и традиции не забыты.

Члены жюри тоже подготовили для участников свои призы, как и спонсоры. Саналу Лиджиеву, к примеру, вручили барана. Подарки и денежные призы получили все участники. Организаторы конкурса – тематическая редакция нашей телекомпании, тем, как все прошло, тоже довольны. По словам Тамары Надбитовой, главная цель достигнута.

Этот уникальный проект ГТРК «Калмыкия» станет первым шагом к возрождению искусства, которым славились наши предки.




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