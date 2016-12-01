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Сегодня, 12:30

Уникальный проект «Страна Бумба» планирует представить национальный оркестр Калмыкии в будущем году


Уникальный проект «Страна Бумба» планирует представить национальный оркестр Калмыкии в будущем годуУникальный проект «Страна Бумба» планирует представить национальный оркестр Калмыкии в будущем году. Это будет концерт-спектакль, основанный на эпосе «Джангар». Об этом на пресс-конференции рассказал главный дирижер оркестра Национального оркестра Савр Катаев.

2016-й год стал для Национального оркестра республики очень насыщенным. Его артисты выступили во многих концертах международного, межрегионального и республиканского уровней. Так в Москве в большом зале Центрального Дома кино, солисты оркестра впервые представили сольную программу «Песнь Великой степи», а также приняли участие в проекте «Парад дирижеров оркестров русских народных инструментов», прошедшем в Белгороде. А во время «Парада дружбы народов» домбристы Национального оркестра реализовали уникальный музыкальный флэшмоб «Дирижируй нами» на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней». Тогда любой желающий держа в руке дирижерскую палочку, мог управлять целым оркестром. Еще одним запоминающимся мероприятием этого года стало участие в составе сводного оркестра «500 музыкантов Калмыкии». Это было своеобразное подношение трем драгоценностям в преддверии буддийского праздника Yрс Сар.

Также уходящий год запомнился главному дирижеру Савру Катаеву участием в качестве члена жюри в пятом республиканском телевизионном конкурсе «Теегин Айс». Подобные проекты, по мнению музыканта, как нельзя лучше способствуют популяризации калмыцкой культуры среди подрастающего поколения.

Сейчас, по словам Савра Катаева, группа музыкантов Национального оркестра работает над уникальным проектом концерта-спектакля по мотивам героического эпоса «Джангар» под названием «Страна Бумба». Специально для этого уже закупили традиционные ойратские музыкальные инструменты: цур, дунг, моринхур, шанз. Специально для реализации красочного этнического шоу будут пошиты национальные костюмы.

Ведущая роль в проекте отдана джангарчи Кутлану Мукубенову. Этот вид искусства в последнее время набирает популярность среди молодежи.

Новую постановку национальный оркестр планирует представить на суд зрителей в апреле следующего года в дни проведения Фестиваля тюльпанов.




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