Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 18:44

Управление ФСБ России по Калмыкии возглавил Игорь Юшков


Управление ФСБ России по Калмыкии возглавил Игорь Юшков






Сегодня в Элисте был представлен новый руководитель Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Калмыкия - Игорь Юшков.
Глава региона Бату Хасиков на своей личной странице в социальной сети отметил следующее.
" Уверен, что опыт, профессионализм, преданность делу и Родине Игоря Александровича помогут ему в эффективной работе и обеспечении безопасности в Калмыкии.
Перед нами стоит одна общая цель: повышение уровня жизни в нашем регионе и его развитие. Она будет успешно реализована только при плотном взаимодействии и сотрудничестве."

В завершение встречи Глава республики пожелал руководителю калмыцкого УФСБ благополучия и успехов в службе на благо Родины.



Другие новости по теме:

  • Глава региона принял отставку председателя правительства Игоря Зотова
  • В Калмыкии будет совершенствоваться система утилизации мусора
  • Новый руководитель ГУ МЧС по Калмыкии представлен Алексею Орлову
  • В Лаганском районе новый глава
  • В Элисте отметили 95-лет со дня создания органа безопасности республики
  • Сегодня – День спасателя России
  • Бату Хасиков обсудил ремонт концертного зала Калмыкии
  • Главе Калмыкии представлен новый руководитель Пограничного Управления ФСБ Станислав Маслов
  • График приема граждан
  • В России чествуют работников службы занятости

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34