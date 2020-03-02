Управление ФСБ России по Калмыкии возглавил Игорь Юшков















Сегодня в Элисте был представлен новый руководитель Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Калмыкия - Игорь Юшков.

Глава региона Бату Хасиков на своей личной странице в социальной сети отметил следующее.

" Уверен, что опыт, профессионализм, преданность делу и Родине Игоря Александровича помогут ему в эффективной работе и обеспечении безопасности в Калмыкии.

Перед нами стоит одна общая цель: повышение уровня жизни в нашем регионе и его развитие. Она будет успешно реализована только при плотном взаимодействии и сотрудничестве."



В завершение встречи Глава республики пожелал руководителю калмыцкого УФСБ благополучия и успехов в службе на благо Родины. Сегодня в Элисте был представлен новый руководитель Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Калмыкия - Игорь Юшков.Глава региона Бату Хасиков на своей личной странице в социальной сети отметил следующее." Уверен, что опыт, профессионализм, преданность делу и Родине Игоря Александровича помогут ему в эффективной работе и обеспечении безопасности в Калмыкии.Перед нами стоит одна общая цель: повышение уровня жизни в нашем регионе и его развитие. Она будет успешно реализована только при плотном взаимодействии и сотрудничестве."В завершение встречи Глава республики пожелал руководителю калмыцкого УФСБ благополучия и успехов в службе на благо Родины.



Смотреть полный выпуск новостей



