Активисты ОНФ требуют заменить погибшие хвойные деревья в Элисте

















ОНФ в Калмыкии просит власти обязать подрядчика заменить погибшие хвойные деревья во дворе многоквартирного дома № 5 в 7 микрорайоне.

Высаженные два года назад на территории 70 хвойных деревьев не прижились и засохли. Погибло около 30 % зеленых насаждений. Как выяснили эксперты Общероссийского народного фронта, причиной гибели туй послужило грубое нарушение технологии посадки. На эти цели, в рамках программы благоустройства, из государственной казны было выделено более 70 тысяч рублей. Общественники настаивают на выполнении контракта, в котором четко прописано, что замена всех погибших деревьев осуществляется за счет подрядчика в течение пяти лет с момента завершения работ. Разрешение ситуации общественники будут держать на контроле. ОНФ в Калмыкии просит власти обязать подрядчика заменить погибшие хвойные деревья во дворе многоквартирного дома № 5 в 7 микрорайоне.Высаженные два года назад на территории 70 хвойных деревьев не прижились и засохли. Погибло около 30 % зеленых насаждений. Как выяснили эксперты Общероссийского народного фронта, причиной гибели туй послужило грубое нарушение технологии посадки. На эти цели, в рамках программы благоустройства, из государственной казны было выделено более 70 тысяч рублей. Общественники настаивают на выполнении контракта, в котором четко прописано, что замена всех погибших деревьев осуществляется за счет подрядчика в течение пяти лет с момента завершения работ. Разрешение ситуации общественники будут держать на контроле.



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