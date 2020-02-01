Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:21

Сегодня состоялось торжественное заседание, посвященное Дню родного языка.


Сегодня состоялось торжественное заседание, посвященное Дню родного языка.






В мероприятии приняли участие педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, начальники управлений районных муниципальных образований, методисты, ученые. В ходе мероприятия, чествовали и награждали лучших специалистов.
«За вклад в образование», медалью наградили 5 преподавателей. Восьми учителям калмыцкого языка и литературы был вручен нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения России».
Два победителя конкурса «Лучшая школа с этнокультурным компонентом образования» получили дипломы. Кроме того, ряд педагогов отмечен почетными грамотами и благодарностями министерства образования и науки Калмыкии. В ходе заседания также подвели итоги 2019 года.





Другие новости по теме:

  • Реализация нацпроектов, возведение новых школ в республике. В Элисте состоялось заседание коллегии министерства образования и науки.
  • В Центральном хуруле наградили победителей олимпиады
  • В Элисте обсудили стратегию развития калмыцкого языка и культуры
  • О развитии национального языка
  • Стали известны имена лауреатов ежегодной премии «Келни белг»
  • В Элисте состоялось заседание коллегии министерства образования и науки
  • В Калмыкии состоялось заседание коллегии министерства образования и науки
  • В Элисте состоялось закрытие Года литературы
  • В Калмыкии предпринимают реальные шаги по возрождению родного языка
  • Сегодня - День дошкольного работника

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34