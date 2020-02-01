Сегодня состоялось торжественное заседание, посвященное Дню родного языка.















В мероприятии приняли участие педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, начальники управлений районных муниципальных образований, методисты, ученые. В ходе мероприятия, чествовали и награждали лучших специалистов.

«За вклад в образование», медалью наградили 5 преподавателей. Восьми учителям калмыцкого языка и литературы был вручен нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения России».

Два победителя конкурса «Лучшая школа с этнокультурным компонентом образования» получили дипломы. Кроме того, ряд педагогов отмечен почетными грамотами и благодарностями министерства образования и науки Калмыкии. В ходе заседания также подвели итоги 2019 года.



В мероприятии приняли участие педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, начальники управлений районных муниципальных образований, методисты, ученые. В ходе мероприятия, чествовали и награждали лучших специалистов.«За вклад в образование», медалью наградили 5 преподавателей. Восьми учителям калмыцкого языка и литературы был вручен нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения России».Два победителя конкурса «Лучшая школа с этнокультурным компонентом образования» получили дипломы. Кроме того, ряд педагогов отмечен почетными грамотами и благодарностями министерства образования и науки Калмыкии. В ходе заседания также подвели итоги 2019 года.



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