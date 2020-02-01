













Элиста переживает последствия сильного ветра. Непогода обрушилась сегодня ранним утром. Деревья и ветки падали на автомобили и высоковольтные провода. Спасатели получили сразу несколько заявок от встревоженных горожан. По словам жильцов многоэтажек из – за сухих деревьев они неоднократно обращались в различные инстанции. Последствия стихии увидела и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Огромные сухие ветки как будто падают с неба, вихрем сносит мусорные баки. Непогода застала горожан ранним утром. Люди отделались легким испугом. Из-за сильного ветра во дворе дома номер 18 во 2 микрорайоне дерево упало на высоковольтные линии. Провод выдержал удар, но великан повис на ЛЭП. В результате без электричества остались жильцы двух пятиэтажек и девятиэтажного дома. Месяц назад по причине урагана на этом же месте пострадал припаркованный автомобиль. И это не единичный случай.



Во власти циклона этим утром оказался и 83-летний Шорва Васильев. Элистинец показывает дерево, которое перекрыло дорогу. Никто не пострадал. Пенсионер утверждает, что этим тополям более 40 лет, и они уже иссохли. Жильцы неоднократно обращались в управляющие компании, чтобы те своевременно проводили спил. В соответствии с жилищным кодексом, участки с элементами озеленения и благоустройства – это общее имущество многоэтажек.



Сильный ветер с корнем вырвал дерево и снес ограждение этим утром и вблизи перинатального центра. Жертвой урагана, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, стали припаркованные вдоль обочин автомобили. Например, в 4 микрорайоне рядом с домом номер 43. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждали в региональном управлении МЧС.



Электрики уже приступили к ремонту поврежденного участка сети уличного освещения. Добавим, что по прогнозам сотрудников МЧС, во власти циклона город останется до конца дня.



Элиста переживает последствия сильного ветра. Непогода обрушилась сегодня ранним утром. Деревья и ветки падали на автомобили и высоковольтные провода. Спасатели получили сразу несколько заявок от встревоженных горожан. По словам жильцов многоэтажек из – за сухих деревьев они неоднократно обращались в различные инстанции. Последствия стихии увидела и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Огромные сухие ветки как будто падают с неба, вихрем сносит мусорные баки. Непогода застала горожан ранним утром. Люди отделались легким испугом. Из-за сильного ветра во дворе дома номер 18 во 2 микрорайоне дерево упало на высоковольтные линии. Провод выдержал удар, но великан повис на ЛЭП. В результате без электричества остались жильцы двух пятиэтажек и девятиэтажного дома. Месяц назад по причине урагана на этом же месте пострадал припаркованный автомобиль. И это не единичный случай.Во власти циклона этим утром оказался и 83-летний Шорва Васильев. Элистинец показывает дерево, которое перекрыло дорогу. Никто не пострадал. Пенсионер утверждает, что этим тополям более 40 лет, и они уже иссохли. Жильцы неоднократно обращались в управляющие компании, чтобы те своевременно проводили спил. В соответствии с жилищным кодексом, участки с элементами озеленения и благоустройства – это общее имущество многоэтажек.Сильный ветер с корнем вырвал дерево и снес ограждение этим утром и вблизи перинатального центра. Жертвой урагана, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, стали припаркованные вдоль обочин автомобили. Например, в 4 микрорайоне рядом с домом номер 43. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждали в региональном управлении МЧС.Электрики уже приступили к ремонту поврежденного участка сети уличного освещения. Добавим, что по прогнозам сотрудников МЧС, во власти циклона город останется до конца дня.



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