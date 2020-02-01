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Вчера, 15:38

Элиста переживает последствия сильного ветра


Элиста переживает последствия сильного ветра






Элиста переживает последствия сильного ветра. Непогода обрушилась сегодня ранним утром. Деревья и ветки падали на автомобили и высоковольтные провода. Спасатели получили сразу несколько заявок от встревоженных горожан. По словам жильцов многоэтажек из – за сухих деревьев они неоднократно обращались в различные инстанции. Последствия стихии увидела и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Огромные сухие ветки как будто падают с неба, вихрем сносит мусорные баки. Непогода застала горожан ранним утром. Люди отделались легким испугом. Из-за сильного ветра во дворе дома номер 18 во 2 микрорайоне дерево упало на высоковольтные линии. Провод выдержал удар, но великан повис на ЛЭП. В результате без электричества остались жильцы двух пятиэтажек и девятиэтажного дома. Месяц назад по причине урагана на этом же месте пострадал припаркованный автомобиль. И это не единичный случай.

Во власти циклона этим утром оказался и 83-летний Шорва Васильев. Элистинец показывает дерево, которое перекрыло дорогу. Никто не пострадал. Пенсионер утверждает, что этим тополям более 40 лет, и они уже иссохли. Жильцы неоднократно обращались в управляющие компании, чтобы те своевременно проводили спил. В соответствии с жилищным кодексом, участки с элементами озеленения и благоустройства – это общее имущество многоэтажек.

Сильный ветер с корнем вырвал дерево и снес ограждение этим утром и вблизи перинатального центра. Жертвой урагана, порывы которого местами достигали 30 метров в секунду, стали припаркованные вдоль обочин автомобили. Например, в 4 микрорайоне рядом с домом номер 43. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждали в региональном управлении МЧС.

Электрики уже приступили к ремонту поврежденного участка сети уличного освещения. Добавим, что по прогнозам сотрудников МЧС, во власти циклона город останется до конца дня.





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