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Вчера, 17:16

Глава Республики Калмыкия выразил соболезнования родным погибших в аварии под Элистой


Глава Республики Калмыкия выразил соболезнования родным погибших в аварии под Элистой







На официальном сайте Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков обратился к родным и близким погибших.

"Страшная авария около села Троицкое унесла жизни шестерых наших молодых земляков. Старшему из них было лишь немногим за 20...
Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким погибших. Крепитесь. " - говорится в обращении Главы Калмыкии.



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