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Вчера, 15:06

Вирусный ажиотаж. В региональном Росздравнадзоре обсудили повышение цен на медицинские маски


Вирусный ажиотаж. В региональном Росздравнадзоре обсудили повышение цен на медицинские маски





Десятикратное повышение стоимости респираторных масок в Калмыкии спровоцировали поставщики из соседних регионов, воспользовавшиеся ажиотажем на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таковы данные Росздравнадзора. Сегодня об этом говорили на совещании в ведомстве. Выросли в несколько раз и оптовые цены, из-за чего начались перебои с доставкой товара.
Рост наблюдается, в основном, в частных аптеках. И не всегда это связано только с желанием предпринимателей заработать на повышенном спросе населения. По словам провизоров, товар не завозят поставщики. Что касается противовирусных препаратов, покупать их стали чаще, но дефицита нет, отметили представители аптечных сетей. Подробности в репортаже корреспондента Зои Бармагнановой.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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