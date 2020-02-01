Вирусный ажиотаж. В региональном Росздравнадзоре обсудили повышение цен на медицинские маски













Десятикратное повышение стоимости респираторных масок в Калмыкии спровоцировали поставщики из соседних регионов, воспользовавшиеся ажиотажем на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таковы данные Росздравнадзора. Сегодня об этом говорили на совещании в ведомстве. Выросли в несколько раз и оптовые цены, из-за чего начались перебои с доставкой товара.

Рост наблюдается, в основном, в частных аптеках. И не всегда это связано только с желанием предпринимателей заработать на повышенном спросе населения. По словам провизоров, товар не завозят поставщики. Что касается противовирусных препаратов, покупать их стали чаще, но дефицита нет, отметили представители аптечных сетей. Подробности в репортаже корреспондента Зои Бармагнановой.



Десятикратное повышение стоимости респираторных масок в Калмыкии спровоцировали поставщики из соседних регионов, воспользовавшиеся ажиотажем на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Таковы данные Росздравнадзора. Сегодня об этом говорили на совещании в ведомстве. Выросли в несколько раз и оптовые цены, из-за чего начались перебои с доставкой товара.Рост наблюдается, в основном, в частных аптеках. И не всегда это связано только с желанием предпринимателей заработать на повышенном спросе населения. По словам провизоров, товар не завозят поставщики. Что касается противовирусных препаратов, покупать их стали чаще, но дефицита нет, отметили представители аптечных сетей. Подробности в репортаже корреспондента Зои Бармагнановой.



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