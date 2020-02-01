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Сегодня, 19:27

В одном из детских садов Городовиковского района выявили фальсифицированную молочную продукцию


В одном из детских садов Городовиковского района выявили фальсифицированную молочную продукцию





Лабораторные исследования проб молока, взятых Управлением Россельхознадзора в мае прошлого года, выявили в нем наличие растительных жиров. Что не соответствовало маркировке производителя. На основании выявленных нарушений инспекторами был составлен административный протокол.



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