В одном из детских садов Городовиковского района выявили фальсифицированную молочную продукцию













Лабораторные исследования проб молока, взятых Управлением Россельхознадзора в мае прошлого года, выявили в нем наличие растительных жиров. Что не соответствовало маркировке производителя. На основании выявленных нарушений инспекторами был составлен административный протокол. Лабораторные исследования проб молока, взятых Управлением Россельхознадзора в мае прошлого года, выявили в нем наличие растительных жиров. Что не соответствовало маркировке производителя. На основании выявленных нарушений инспекторами был составлен административный протокол.



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