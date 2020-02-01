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Вчера, 13:21

Состояние доставленных накануне в инфекционную больницу троих жителей республики не вызывает опасений


Состояние доставленных накануне в инфекционную больницу троих жителей республики не вызывает опасений





По предварительным данным Ставропольской противочумной станции, где провели оценку анализов элистинских пациентов, коронавирус не подтвердился. Об этом сегодня сообщила главный эпидемиолог Минздрава Республики Калмыкия Оксана Курдюкова.
На сегодня госпитализированные находятся под постоянным присмотром врачей Республиканской инфекционной больницы, их состояние нормализовалось, температуры нет.
Подробности, с комментариями руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Джангара Санджиева, смотрите в понедельник в дневном выпуске «Вести Калмыкия» на телеканале «Россия-1» в 11 часов 25 минут.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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