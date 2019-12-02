В Элисте во время массовых мероприятий будет введено ограничение движения автотранспорта. Так, в День памяти и скорби, 28 декабря, с 7 до 14 часов перекроют дорогу по улицам Хрущева (от проспекта Бендера до улицы Эсамбаева) и Эсамбаева (от улицы Хрущева до улицы Пюрбеева).



А в Рождественскую ночь будет ограничено движение вблизи Казанского кафедрального собора. В Элисте во время массовых мероприятий будет введено ограничение движения автотранспорта. Так, в День памяти и скорби, 28 декабря, с 7 до 14 часов перекроют дорогу по улицам Хрущева (от проспекта Бендера до улицы Эсамбаева) и Эсамбаева (от улицы Хрущева до улицы Пюрбеева).А в Рождественскую ночь будет ограничено движение вблизи Казанского кафедрального собора.



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