В Элисте прошел фестиваль "Джангрин ачнр"

Пятый открытый фестиваль «Джангрин ачнр» собрал старшеклассников городских школ. Ребята состязались в национальных видах спорта - стрельбе из лука, борьбе, метании аркана, игре в альчики.



Также школьникам предстояло интонационно грамотно продекламировать отрывки из героического эпоса Джангар. Для гостей и участников фестиваля была организована концертная программа, а также угощение - джомба и борцоки. Ну, а, кто получил главный приз - коня калмыцкой породы?



Только что стало известно имя обладателя главного приза фестиваля «Джангрин ачнр». Лошадь по кличке Улан обрела нового хозяина – это команда школы номер 17. Вот кадры торжества победителей.



Всего же – юбилейный, пятый форум собрал более 200 участников, представившие школы и средне-специальные учебные заведения Элисты.



Пожалуй, он стал самым массовым. При этом, была расширена спортивная часть праздника. В этот раз – командам представилась возможность, помимо участия в соревнованиях по национальной борьбе, еще и в стрельбе из лука.



Обретает также популярность среди школьников игра в альчики. По словам главного судьи соревнования Геннадия Бадма-Горяева, задание рассчитано больше на меткость: из 10 альчиков, стоящих на кону, участнику необходимо выбить хотя бы пять. А вообще – в народе бытует не менее 100 видов этой игры, которая появилась раньше шашек и шахмат. Древнее сказание калмыков эпос «Джангар» – тому свидетельство.



Популярной становится среди молодежи и стрельба из лука. Было время, когда этот национальный вид спорта, предали забвению. Однако последние несколько лет идет активное возрождение. Создаются клубы, их уже более 20. Развитию также способствует создание Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука, работающего в тесном сотрудничестве с Министерством образования. По словам Валерия Натырова, представителя этой организации, многие школы в районах смогли получить соответствующее оборудование, проводятся семинары для тренеров и преподавателей. И уже пожинают плоды.



И все же, многочисленным был конкурс сказителей. И это не может не радовать знатоков калмыцкого фольклора. Владимир Каруев скажет в интервью: «Джангар», воплотивший в себе мудрость, заветы предков настолько велик, что он останется на века.



Возвращаясь к церемонии награждения, следует сказать, что ни один участник сегодняшнего праздника не ушел без подарка. Телевизоры, ноутбуки, денежные призы – победителям и призерам не только в командных соревнованиях, но и в личных. Поздравления принимали и команды Элистинской многопрофильной гимназии и школы номер 23, занявшие соответственно второе и третье места. Пятый открытый фестиваль «Джангрин ачнр» собрал старшеклассников городских школ. Ребята состязались в национальных видах спорта - стрельбе из лука, борьбе, метании аркана, игре в альчики.Также школьникам предстояло интонационно грамотно продекламировать отрывки из героического эпоса Джангар. Для гостей и участников фестиваля была организована концертная программа, а также угощение - джомба и борцоки. Ну, а, кто получил главный приз - коня калмыцкой породы?Только что стало известно имя обладателя главного приза фестиваля «Джангрин ачнр». Лошадь по кличке Улан обрела нового хозяина – это команда школы номер 17. Вот кадры торжества победителей.Всего же – юбилейный, пятый форум собрал более 200 участников, представившие школы и средне-специальные учебные заведения Элисты.Пожалуй, он стал самым массовым. При этом, была расширена спортивная часть праздника. В этот раз – командам представилась возможность, помимо участия в соревнованиях по национальной борьбе, еще и в стрельбе из лука.Обретает также популярность среди школьников игра в альчики. По словам главного судьи соревнования Геннадия Бадма-Горяева, задание рассчитано больше на меткость: из 10 альчиков, стоящих на кону, участнику необходимо выбить хотя бы пять. А вообще – в народе бытует не менее 100 видов этой игры, которая появилась раньше шашек и шахмат. Древнее сказание калмыков эпос «Джангар» – тому свидетельство.Популярной становится среди молодежи и стрельба из лука. Было время, когда этот национальный вид спорта, предали забвению. Однако последние несколько лет идет активное возрождение. Создаются клубы, их уже более 20. Развитию также способствует создание Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука, работающего в тесном сотрудничестве с Министерством образования. По словам Валерия Натырова, представителя этой организации, многие школы в районах смогли получить соответствующее оборудование, проводятся семинары для тренеров и преподавателей. И уже пожинают плоды.И все же, многочисленным был конкурс сказителей. И это не может не радовать знатоков калмыцкого фольклора. Владимир Каруев скажет в интервью: «Джангар», воплотивший в себе мудрость, заветы предков настолько велик, что он останется на века.Возвращаясь к церемонии награждения, следует сказать, что ни один участник сегодняшнего праздника не ушел без подарка. Телевизоры, ноутбуки, денежные призы – победителям и призерам не только в командных соревнованиях, но и в личных. Поздравления принимали и команды Элистинской многопрофильной гимназии и школы номер 23, занявшие соответственно второе и третье места.



Смотреть полный выпуск новостей



