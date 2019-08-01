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Вчера, 16:26

Государственный хор Калмыкии примет участие в акции «День гимна»


1 сентября в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская акция «День гимна». В ней примут участие представители 85 регионов, в том числе Калмыкии. Гимн России исполнят 40 тысяч человек.

Это сводный хор, в который войдут как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, телеведущие, общественники, волонтеры. А также артисты Государственного хора Калмыкии имени Цебекова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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