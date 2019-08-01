Элиста готовится отметить День нефтяника

Элиста готовится отметить День работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа на площади победы состоится грандиозный праздник, который откроет в 17 часов красочный концерт.



Организаторами выступает компания «Лукойл» при поддержке руководства республики и администрации Элисты. В рамках мероприятия, в 18.30 состоится награждение победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».



По решению жюри более 40 некоммерческих организаций региона станут обладателями грантов на общую сумму 10 млн. рублей. Элистинце и гостей степной столицы порадует популярная российская группа Quest pistols show.



Завершится праздник традиционным фейерверком. И еще. 1 сентября «Лукойл» пригласит около тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей на легендарный мюзикл «Бременские музыканты». Элиста готовится отметить День работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа на площади победы состоится грандиозный праздник, который откроет в 17 часов красочный концерт.Организаторами выступает компания «Лукойл» при поддержке руководства республики и администрации Элисты. В рамках мероприятия, в 18.30 состоится награждение победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».По решению жюри более 40 некоммерческих организаций региона станут обладателями грантов на общую сумму 10 млн. рублей. Элистинце и гостей степной столицы порадует популярная российская группа Quest pistols show.Завершится праздник традиционным фейерверком. И еще. 1 сентября «Лукойл» пригласит около тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей на легендарный мюзикл «Бременские музыканты».



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