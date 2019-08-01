Бату Хасиков посетил Приютненский район

Сегодня руководитель Калмыкии выехал с рабочей поездкой в Приютненское РМО. В эти минуты продолжается встреча с жителями райцентра.



А чуть ранее он посетил социальные объекты в селе Воробьевка. Там работает съемочная группа «Вестей». Сегодня руководитель Калмыкии выехал с рабочей поездкой в Приютненское РМО. В эти минуты продолжается встреча с жителями райцентра.А чуть ранее он посетил социальные объекты в селе Воробьевка. Там работает съемочная группа «Вестей».



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