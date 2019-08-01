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Вчера, 17:57

Бату Хасиков посетил Приютненский район


Сегодня руководитель Калмыкии выехал с рабочей поездкой в Приютненское РМО. В эти минуты продолжается встреча с жителями райцентра.

А чуть ранее он посетил социальные объекты в селе Воробьевка. Там работает съемочная группа «Вестей».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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