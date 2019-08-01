Элиста готовится к Дню Государственного флага России. Празднование продлится 3 дня.



Как сообщили сегодня в администрации города 22 августа в 17 часов на "Пагоде семи дней" пройдут основные мероприятия. Известные спортсмены, деятели культуры и искусства, юнармейцы вынесут большой флаг, диаметром примерно 20-30 метров. А 23 августа день российского триколора отметят на территории 23 школы. 24 августа - на центральной площади пройдет флэшмоб. Представители молодежных организаций раздадут тематические буклеты и бело-сине-красные ленточки. Элиста готовится к Дню Государственного флага России. Празднование продлится 3 дня.Как сообщили сегодня в администрации города 22 августа в 17 часов на "Пагоде семи дней" пройдут основные мероприятия. Известные спортсмены, деятели культуры и искусства, юнармейцы вынесут большой флаг, диаметром примерно 20-30 метров. А 23 августа день российского триколора отметят на территории 23 школы. 24 августа - на центральной площади пройдет флэшмоб. Представители молодежных организаций раздадут тематические буклеты и бело-сине-красные ленточки.



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