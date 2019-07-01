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Вчера, 14:52

Мастер-класс для молодых литераторов Калмыкии


Молодые литераторы Калмыкии смогут проявить себя во Всероссийском проекте. Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ в этом году реализует проект «Всероссийская школа писательского мастерства». Об этом сообщают в министерстве спорта и молодежной политики республики. Проект нацелен на открытие новых имён, поддержку молодых авторов, пропаганду русской литературы и повышение ее роли в развитии личности и общества.



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