Мастер-класс для молодых литераторов Калмыкии

Молодые литераторы Калмыкии смогут проявить себя во Всероссийском проекте. Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ в этом году реализует проект «Всероссийская школа писательского мастерства». Об этом сообщают в министерстве спорта и молодежной политики республики. Проект нацелен на открытие новых имён, поддержку молодых авторов, пропаганду русской литературы и повышение ее роли в развитии личности и общества. Молодые литераторы Калмыкии смогут проявить себя во Всероссийском проекте. Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ в этом году реализует проект «Всероссийская школа писательского мастерства». Об этом сообщают в министерстве спорта и молодежной политики республики. Проект нацелен на открытие новых имён, поддержку молодых авторов, пропаганду русской литературы и повышение ее роли в развитии личности и общества.



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