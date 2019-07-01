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Вчера, 14:48

Новое хранилище появится в Национальном музее


Музейные экспонаты готовятся переехать в новый комфортный дом. Более 36-ти миллионов рублей выделено из республиканского бюджета на завершение строительства второго пускового комплекса национального музея. Ремонт объекта выполняется в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Здесь будет и конференц-зал, и мастерские для реставрации. Но главное, появятся помещения для хранения архивных фотографий, документов, богатой археологической коллекции, фонда изобразительного искусства. Кроме того, в республике будут построены, отремонтированы и реконструированы 19 сельских домов культуры. Также планируют привести в нормативное состояние здание русского театра и помещения, в которых работают и тренируются артисты государственного ансамбля «Тюльпан».



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