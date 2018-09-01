Игорь Зотов посетил ряд социальных объектов Малодербетовского района

Председатель правительства Игорь Зотов в ходе рабочего визита в Малодербетовский район посетил ряд социальных объектов, обсудил с с местными жителями их насущные проблемы. В частности речь шла о строительстве дорог, материально-техническом оснащении учреждений здравоохранения и образования.



Основной целью рабочей поездки председателя правительства Игоря Зотова было из уст сельчан услышать их проблемы. В Малых Дербетах местные жители интересовались мерами, которые принимаются руководством региона для улучшения социально-экономической ситуации. Как пояснил Игорь Зотов, главой республики была проведена большая работа по привлечению крупных инвесторов на эту территорию. Соглашение, заключенное с компанией Лукойл уже в ближайшее время начнет свою реализацию, это значительно пополнит районный бюджет.



А вот на встрече с педагогами гимназии, где обучаются 600 ребят, основная часть вопросов касалась сферы образования. Тут же зашла речь о необходимости в ближайшее время строительства пристройки. В здании нет места для библиотеки, отсутствует спортивный зал, нет лабораторных кабинетов, а начальные классы ютятся в неприспособленных помещениях.



Что касается здравоохранения, то и здесь немало проблем. Районная больница, по словам сотрудников, нуждается в современном диагностическом оборудовании.



Не обошли вниманием и проблему дорог. В Тундутово они стали основной темой разговора сельчан с председателем правительства. Как пояснил Игорь Зотов, работа уже ведется, и в скором времени тундутовцы будут ездить по новым асфальтированным дорогам. А вот в Плодовитом звучали обращения, которые требуют незамедлительного решения. К примеру, в школе в этом учебном году нет преподавателя математики. В детском саду 1973 года постройки, где ни разу не проводился капитальный ремонт, деревянные окна практически сгнили. И на замену восьми окон требуется порядка ста тысяч рублей. Иначе зимой дети будут мерзнуть в помещении. Обсудили и строительство дороги до населенного пункта.



Глава калмыцкого кабинета министров проверил ход работ по реконструкции районного дома культуры и строительству межпоселковых дорог. И на совещании с главой районного муниципального образования Сарангом Лиджиевым, Игорь Зотов сразу же дал конкретные поручения по решению озвученных проблем.



Но самым ярким событием этой рабочей поездки дня стало открытие нового борцовского зала площадью в 383 квадратных метра. Стоимость объекта составила три с половиной миллиона рублей. В здании предусмотрены раздевалка, душевых комнаты, котельная и санузел. Председатель правительства Игорь Зотов в ходе рабочего визита в Малодербетовский район посетил ряд социальных объектов, обсудил с с местными жителями их насущные проблемы. В частности речь шла о строительстве дорог, материально-техническом оснащении учреждений здравоохранения и образования.Основной целью рабочей поездки председателя правительства Игоря Зотова было из уст сельчан услышать их проблемы. В Малых Дербетах местные жители интересовались мерами, которые принимаются руководством региона для улучшения социально-экономической ситуации. Как пояснил Игорь Зотов, главой республики была проведена большая работа по привлечению крупных инвесторов на эту территорию. Соглашение, заключенное с компанией Лукойл уже в ближайшее время начнет свою реализацию, это значительно пополнит районный бюджет.А вот на встрече с педагогами гимназии, где обучаются 600 ребят, основная часть вопросов касалась сферы образования. Тут же зашла речь о необходимости в ближайшее время строительства пристройки. В здании нет места для библиотеки, отсутствует спортивный зал, нет лабораторных кабинетов, а начальные классы ютятся в неприспособленных помещениях.Что касается здравоохранения, то и здесь немало проблем. Районная больница, по словам сотрудников, нуждается в современном диагностическом оборудовании.Не обошли вниманием и проблему дорог. В Тундутово они стали основной темой разговора сельчан с председателем правительства. Как пояснил Игорь Зотов, работа уже ведется, и в скором времени тундутовцы будут ездить по новым асфальтированным дорогам. А вот в Плодовитом звучали обращения, которые требуют незамедлительного решения. К примеру, в школе в этом учебном году нет преподавателя математики. В детском саду 1973 года постройки, где ни разу не проводился капитальный ремонт, деревянные окна практически сгнили. И на замену восьми окон требуется порядка ста тысяч рублей. Иначе зимой дети будут мерзнуть в помещении. Обсудили и строительство дороги до населенного пункта.Глава калмыцкого кабинета министров проверил ход работ по реконструкции районного дома культуры и строительству межпоселковых дорог. И на совещании с главой районного муниципального образования Сарангом Лиджиевым, Игорь Зотов сразу же дал конкретные поручения по решению озвученных проблем.Но самым ярким событием этой рабочей поездки дня стало открытие нового борцовского зала площадью в 383 квадратных метра. Стоимость объекта составила три с половиной миллиона рублей. В здании предусмотрены раздевалка, душевых комнаты, котельная и санузел.



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