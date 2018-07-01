В поселке Хулхута сельчане могут получить медицинскую помощь

В поселке Хулхута Яшкульского района медицинскую помощь сельчане могут получить, не выезжая за пределы населенного пункта. В основном там проживают пенсионеры, которым сложно добраться до районной больницы. Фельдшерско-акушерские пункты и офисы общей практики удалось сохранить во многих селах республики, более того, возводятся и новые. Далее подробности.



Заира Яшуева обратилась с жалобами в области сердца. Если раньше приходилось ехать за несколько километров в райцентр, то сейчас сразу же на месте сделали электрокардиограмму. Такая возможность появилась у хулхутинцев совсем недавно. Да и в целом, за последние годы, рассказывает фельдшер, произошло много позитивных изменений. И это хорошо видно на примере нашего офиса, говорит Гульфара Кенжебаева. Медпункт оснащен необходимым оборудованием и лекарствами. После того, как в поселок придет голубое топливо, будут созданы все условия для работы. Первым делом приступят к внутренней отделке помещений.



Пациентов в медпункте всегда хватает. За день Гульфара Кенжебаева принимает до 20 человек. А в осенний и зимний период, когда отмечается пик простудных заболеваний, число пациентов увеличивается. Под медицинской опекой фельдшера более 300 человек. В учреждении оказывают доврачебную помощь и осуществляют вызовы на дом. Иными словами сельский доктор на боевом посту находится круглосуточно.



На сегодняшний день практически во всех населенных пунктах работают ФАПы. Укрепляется материально-техническая база системы здравоохранения. Но в начале года районная больница столкнулась с проблемой, которая, на сегодняшний день пока не решена. Для того чтобы охватить 100 процентов населения по ранней стадии выявления туберкулеза, а такую задачу поставил глава региона, необходим флюорограф. Единственный аппарат во всем районе отслужил свой срок эксплуатации, что представляет яшкулянам некоторые неудобства.



Также учреждения здравоохранения пополняются новыми специалистами. Так, например в Яшкульскую районную больницу по программе «Земский доктор» привлекли 5 молодых врачей, предоставив им единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, в регионе реализуются мероприятия по осуществлению дополнительных выплат анестезиологам-реаниматологам районных больниц в части доведения размера заработной платы до 50 тысяч рублей. В этом году, говорит главврач Николай Ишкеев, ждем прихода молодых врачей. Учитывая, что в райцентре отсутствует офтальмолог. Кузницей новых кадров в этом году станет и КалмГУ. Впервые можно будет подать документы на направление «Фармация». Таким образом, подготовка кадров для системы здравоохранения станет инструментом для повышения качества медицины не только в столице, но и на селе. В поселке Хулхута Яшкульского района медицинскую помощь сельчане могут получить, не выезжая за пределы населенного пункта. В основном там проживают пенсионеры, которым сложно добраться до районной больницы. Фельдшерско-акушерские пункты и офисы общей практики удалось сохранить во многих селах республики, более того, возводятся и новые. Далее подробности.Заира Яшуева обратилась с жалобами в области сердца. Если раньше приходилось ехать за несколько километров в райцентр, то сейчас сразу же на месте сделали электрокардиограмму. Такая возможность появилась у хулхутинцев совсем недавно. Да и в целом, за последние годы, рассказывает фельдшер, произошло много позитивных изменений. И это хорошо видно на примере нашего офиса, говорит Гульфара Кенжебаева. Медпункт оснащен необходимым оборудованием и лекарствами. После того, как в поселок придет голубое топливо, будут созданы все условия для работы. Первым делом приступят к внутренней отделке помещений.Пациентов в медпункте всегда хватает. За день Гульфара Кенжебаева принимает до 20 человек. А в осенний и зимний период, когда отмечается пик простудных заболеваний, число пациентов увеличивается. Под медицинской опекой фельдшера более 300 человек. В учреждении оказывают доврачебную помощь и осуществляют вызовы на дом. Иными словами сельский доктор на боевом посту находится круглосуточно.На сегодняшний день практически во всех населенных пунктах работают ФАПы. Укрепляется материально-техническая база системы здравоохранения. Но в начале года районная больница столкнулась с проблемой, которая, на сегодняшний день пока не решена. Для того чтобы охватить 100 процентов населения по ранней стадии выявления туберкулеза, а такую задачу поставил глава региона, необходим флюорограф. Единственный аппарат во всем районе отслужил свой срок эксплуатации, что представляет яшкулянам некоторые неудобства.Также учреждения здравоохранения пополняются новыми специалистами. Так, например в Яшкульскую районную больницу по программе «Земский доктор» привлекли 5 молодых врачей, предоставив им единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Кроме того, в регионе реализуются мероприятия по осуществлению дополнительных выплат анестезиологам-реаниматологам районных больниц в части доведения размера заработной платы до 50 тысяч рублей. В этом году, говорит главврач Николай Ишкеев, ждем прихода молодых врачей. Учитывая, что в райцентре отсутствует офтальмолог. Кузницей новых кадров в этом году станет и КалмГУ. Впервые можно будет подать документы на направление «Фармация». Таким образом, подготовка кадров для системы здравоохранения станет инструментом для повышения качества медицины не только в столице, но и на селе.



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