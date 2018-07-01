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Вчера, 12:45

Расширение КалмГУ


Расширение КалмГУКалмыцкий госуниверситете продолжает расширять сотрудничество с зарубежными странами. КалмГУ выступает флагманом в сфере многоуровневого и универсального образования. Уже сейчас его выбирают в качестве альма-матер абитуриенты со всех концов мира. Так, весной было подписано соглашение о сотрудничестве с одним из крупных университетов Узбекистана. И уже сегодня его представители готовы ознакомиться с опытом работы КалмГУ в статусе опорного ВУЗа. Далее подробности.

Встреча состоялось в обсерватории Калмыцкого университета. В центре наблюдения и анализа солнечной активности профессор из Узбекистана Сабир Якубов осмотрел оборудование: телескоп,
спектрограф и многое другое. Напомним, для Российского научного фонда открытие обсерватории в Калмыкии стало самым ярким событием 2017 года. Данный проект был реализован учеными опорного вуза региона под руководством профессора, доктора физико-математических наук Бадмы Михаляева совместно с коллегами из Кисловодской горной астрономической станции.

Общий объем финансирования – 23 миллиона рублей. Эти два взаимодополняющих учебных центра являются единственными подобными учреждениями на юге России, отмечают аспиранты. В свою очередь, Якубов рассказал об опыте своих коллег в сфере наблюдений за Солнцем и звездами и выразил надежду, что межвузовское сотрудничество будет налажено не только в образовательной, но и в научной отрасли. Кроме того, доктор технических наук посетил кабинет кафедры экспериментальной и общей физики. Особое внимание было уделено атомному силовому микроскопу – еще одной гордости факультета, приобретенному четыре года назад.

Как рассказал Сабир Якубов, в каждом университете Узбекистана имеется лицей, выпускники которого могут продолжить обучение в родном Вузе, но квота, которая выделяется на бюджетные места, очень мала. И в связи с этим, молодежь Узбекистана покидает родные стены, уезжая за пределы страны. Большая часть из них обучается в КалмГУ. Только в этом году более 50 выпускников лицея при Каршинском госуниверситете приехали в Элисту, поступать и учиться по самым разным направлениям.

На территории бывшего союзного государства КалмГУ взаимодействует также с отделом по подготовке кадров в сфере АПК местного Минсельхоза. По словам начальника отдела международных связей КалмГУ Анджелы Очир-Горяевой, с каждым годом расширяется география абитуриентов. Для них созданы комфортные условия для проживания и обучения.

Между тем, уже близится к завершению приемная комиссия. На сегодняшний день принято более двух тысяч заявлений. Большая часть абитуриентов выбирают гуманитарный профиль и точные науки. На математический факультет по 4 направлениям в этом году выделено 122 бюджетных места. 92 на бакалавриат и 30 на магистерское направление. По словам декана факультета, с каждым годом число иностранных студентов растет, и они показывают достойные результаты.

Так что главный ВУЗ республики с каждым годом укрепляет свои позиции, расширяя границы подготовки специалистов.



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