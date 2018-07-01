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Сегодня, 12:51

В этом году учащиеся КалмГУ признаны лучшими в стране


В этом году учащиеся КалмГУ признаны лучшими в странеВ этом году учащиеся КалмГУ признаны лучшими в стране. По итогам Всероссийской студенческой олимпиады в Саранске, ребята с инженерно-технологического факультета Владислав Ревтов, Степан Абисов, Олег Дживанов и Цюгата Джальджиреев завоевали первые места. Но Мордовия - не единственный регион, куда будущие агроинженеры Калмыкии едут за победой.

Свою первую победу в олимпиаде по математике Николай Жилин завоевал еще в 6-м классе. Сейчас он – уже студент второго курса направления «АгроинженЕрия» и продолжает доказывать свое лидерство. В олимпиаде, которая в этом году состоялась в Новочеркасске по дисциплине «Теоретическая механика» его команда заняла 3-е место. А вот в «Высшей математике» у Николая – первое место в личном первенстве. В эти дни он готовится к открытой Поволжской математической студенческой олимпиаде. Ежегодно 1 декабря в день рождения выдающегося российского математика Николая Лобачевского эти интеллектуальные соревнования проводит Казанский университет.

Между тем, в этом году инженерно-технологический факультет КалмГУ ведет подготовку специалистов по новым направлениям: «Противопожарное обустройство территорий», «Техническая эксплуатация транспортных средств», «Технология и безопасность жизнедеятельности». Основной упор в процессе обучения делается на качество образования. Так, грант 500 тысяч рублей по итогам всероссийского конкурса «Умник» завоевал студент Виталий Самойлов. «Участие в олимпиадах – это еще и хороший импульс для поступления в магистратуру, которая создана на базе факультета», отмечает доктор технических наук КалмГУ Валерий Эвиев.

Инженерно-технологический факультет КалмГУ сегодня без преувеличения можно назвать не только научным центром региона, но и кузницей инженерных кадров. Сегодня здесь учатся более тысячи человек. В этом году в рамках федеральной программы «Кадры для региона» факультет приобрел новейшее современное оборудование. Более миллиона рублей выделено для развития олимпиадного движения.

За последние два года студенты главного ВУЗа республики приняли участие в 22-х студенческих олимпиадах международного, всероссийского и регионального уровней. В 11-ти из них - они признаны победителями и призерами. А лидерство, как в личном, так и в командном зачете удерживают ребята с инженерно-технологического факультета.



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