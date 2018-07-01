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Сегодня, 12:50

Подготовка к учебному году


Подготовка к учебному годуВо всех общеобразовательных учреждениях региона полным ходом идет подготовка к учебному году. Так, в Яшкульском районе ведутся не только косметические работы на объектах. В начале июля стартовал капитальный ремонт в школе поселка Улан Эрге. Финансирование из регионального и муниципального бюджетов - более 3 миллионов рублей.

По коридорам Уланэргинской школы гуляет только эхо, которое разносит звук строительных работ. Первым делом рабочие приступили к замене кровли, которая находилась в аварийном состоянии. Об этом можно судить по этим кадрам: на стенах видны разводы после очередной непогоды. Также замены требует и электропроводка.

Капитального ремонта здесь ждали многие десятилетия. Впереди работы в актовом зале, а это замена полов, окон, дверей и стен. Кстати, зал выполняет функцию и столовой. Перенесли столы и стулья, оборудовали помещение. Раньше говорит директор Делгр Бембеева, детей приходилось кормить в кабинете психологической помощи. Ну, а самое главное, что предстоит сделать – оборудовать теплые санузлы. Они будут располагаться на двух этажах.

Вопрос о капитальном ремонте сдвинулся с мертвой точки после общения директора школы с главой региона в режиме прямой линии в декабре прошлого года. Ответ не заставил долго ждать. Тогда же были выделены средства - более 3миллионов рублей. Учитывая, что школа была включена в региональную программу «создание в Калмыкии новых мест в общеобразовательных организациях». Все работы по капитальному ремонту планируется завершить до 20 августа. К новому учебному году и Гашунская школа распахнет свои двери после текущего ремонта. Здесь уже близится к завершению строительство санузлов. Для этого был выделен кабинет дополнительного образования. Септик уже провели, на стенах красуется светлая плитка, установили двери. Муниципалитетом было выделено более 240 тысяч рублей.

В Утте также решили проблему по обустройству теплых санитарных узлов. Их установят вместо раздевалки. А в фойе здания школы и в спортзале уже положили деревянные полы. Впереди - побелка потолков и покраска стен.

Задача, которая была поставлена Алексеем Орловым - обеспечить соответствующими комфортными условиями детей образовательных учреждений теплыми санузлами - на сегодняшний день выполняется.

Теперь для ребят будут созданы комфортные условия не только для обучения, но и для спортивных достижений.



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