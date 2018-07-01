Во всех общеобразовательных учреждениях региона полным ходом идет подготовка к учебному году. Так, в Яшкульском районе ведутся не только косметические работы на объектах. В начале июля стартовал капитальный ремонт в школе поселка Улан Эрге. Финансирование из регионального и муниципального бюджетов - более 3 миллионов рублей.



По коридорам Уланэргинской школы гуляет только эхо, которое разносит звук строительных работ. Первым делом рабочие приступили к замене кровли, которая находилась в аварийном состоянии. Об этом можно судить по этим кадрам: на стенах видны разводы после очередной непогоды. Также замены требует и электропроводка.



Капитального ремонта здесь ждали многие десятилетия. Впереди работы в актовом зале, а это замена полов, окон, дверей и стен. Кстати, зал выполняет функцию и столовой. Перенесли столы и стулья, оборудовали помещение. Раньше говорит директор Делгр Бембеева, детей приходилось кормить в кабинете психологической помощи. Ну, а самое главное, что предстоит сделать – оборудовать теплые санузлы. Они будут располагаться на двух этажах.



Вопрос о капитальном ремонте сдвинулся с мертвой точки после общения директора школы с главой региона в режиме прямой линии в декабре прошлого года. Ответ не заставил долго ждать. Тогда же были выделены средства - более 3миллионов рублей. Учитывая, что школа была включена в региональную программу «создание в Калмыкии новых мест в общеобразовательных организациях». Все работы по капитальному ремонту планируется завершить до 20 августа. К новому учебному году и Гашунская школа распахнет свои двери после текущего ремонта. Здесь уже близится к завершению строительство санузлов. Для этого был выделен кабинет дополнительного образования. Септик уже провели, на стенах красуется светлая плитка, установили двери. Муниципалитетом было выделено более 240 тысяч рублей.



В Утте также решили проблему по обустройству теплых санитарных узлов. Их установят вместо раздевалки. А в фойе здания школы и в спортзале уже положили деревянные полы. Впереди - побелка потолков и покраска стен.



Задача, которая была поставлена Алексеем Орловым - обеспечить соответствующими комфортными условиями детей образовательных учреждений теплыми санузлами - на сегодняшний день выполняется.



Теперь для ребят будут созданы комфортные условия не только для обучения, но и для спортивных достижений. Во всех общеобразовательных учреждениях региона полным ходом идет подготовка к учебному году. Так, в Яшкульском районе ведутся не только косметические работы на объектах. В начале июля стартовал капитальный ремонт в школе поселка Улан Эрге. Финансирование из регионального и муниципального бюджетов - более 3 миллионов рублей.По коридорам Уланэргинской школы гуляет только эхо, которое разносит звук строительных работ. Первым делом рабочие приступили к замене кровли, которая находилась в аварийном состоянии. Об этом можно судить по этим кадрам: на стенах видны разводы после очередной непогоды. Также замены требует и электропроводка.Капитального ремонта здесь ждали многие десятилетия. Впереди работы в актовом зале, а это замена полов, окон, дверей и стен. Кстати, зал выполняет функцию и столовой. Перенесли столы и стулья, оборудовали помещение. Раньше говорит директор Делгр Бембеева, детей приходилось кормить в кабинете психологической помощи. Ну, а самое главное, что предстоит сделать – оборудовать теплые санузлы. Они будут располагаться на двух этажах.Вопрос о капитальном ремонте сдвинулся с мертвой точки после общения директора школы с главой региона в режиме прямой линии в декабре прошлого года. Ответ не заставил долго ждать. Тогда же были выделены средства - более 3миллионов рублей. Учитывая, что школа была включена в региональную программу «создание в Калмыкии новых мест в общеобразовательных организациях». Все работы по капитальному ремонту планируется завершить до 20 августа. К новому учебному году и Гашунская школа распахнет свои двери после текущего ремонта. Здесь уже близится к завершению строительство санузлов. Для этого был выделен кабинет дополнительного образования. Септик уже провели, на стенах красуется светлая плитка, установили двери. Муниципалитетом было выделено более 240 тысяч рублей.В Утте также решили проблему по обустройству теплых санитарных узлов. Их установят вместо раздевалки. А в фойе здания школы и в спортзале уже положили деревянные полы. Впереди - побелка потолков и покраска стен.Задача, которая была поставлена Алексеем Орловым - обеспечить соответствующими комфортными условиями детей образовательных учреждений теплыми санузлами - на сегодняшний день выполняется.Теперь для ребят будут созданы комфортные условия не только для обучения, но и для спортивных достижений.



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