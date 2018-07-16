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16-07-2018, 12:48

100-летняя годовщина убиения царской семьи в Городовиковске


100-летняя годовщина убиения царской семьи в ГородовиковскеСегодня в 100-летнюю годовщину убиения Царской семьи в Городовиковске пройдет ночное богослужение. На средину храма будет внесена икона Царской семьи, освященная на месте их подвига. К богослужению прибудут паломники из районных центров Калмыкии, а также верующие из соседних регионов.

По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла Городовиковск в этот день посетят представители благочиний Ставропольской епархии. Начало богослужения в 23 часа. Для всех желающих из Элисты отправится автобус с паломниками.



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