Неделя туризма в Калмыкии в самом разгаре. Сегодня в парке культуры и отдыха Дружба свою работу продолжит этнохотон «Бумбин орн». Здесь широко представлены музейные экспозиции, рассказывающие о быте, традициях, культуре и истории калмыков. С самого утра в Национальной библиотеке имени Амур-Санана стартовал поэтический марафон «Чабан пати». Организаторы знакомят гостей с новыми именами в калмыцкой литературе. А в три часа дня взрослые и дети уже в Парке отдыха на Празднике Непослушания смогут увидеть выступления детского хореографического ансамбля «Байн тег», спектакль Республиканского Русского театра драмы и комедии «Денискины рассказы» и принять участие в увлекательной Квест игре «Бумба зовет».



А в предстоящие выходные жителей республики и гостей Калмыкии ждут на Фестивале тюльпанов. Попасть к месту его проведения в Целинном районе можно будет на специально организованном общественном транспорте. Выезд будет осуществляться на 12 «ГАЗелях» и 4 «ПАЗиках» с автостоянки «Ойрат-Арены» 21 и 22 апреля с 11-ти до 16-ти часов, а с места проведения Фестиваля с организованной автостоянки до Элисты можно будет добраться с 12-ти 30-ти до 17-ти 30-ти. Автобусы марки ПАЗ будут следовать строго по графику: из Элисты, с 11. 00, каждый час до 15.00, в обратном направлении – с 12-ти 30-ти, через каждый час, до 17-ти 30-ти. «ГАЗели» будут отправляться по мере наполнения пассажирами. На каждом автобусе будут размещены опознавательные логотипы с надписью «Фестиваль тюльпанов». Неделя туризма в Калмыкии в самом разгаре. Сегодня в парке культуры и отдыха Дружба свою работу продолжит этнохотон «Бумбин орн». Здесь широко представлены музейные экспозиции, рассказывающие о быте, традициях, культуре и истории калмыков. С самого утра в Национальной библиотеке имени Амур-Санана стартовал поэтический марафон «Чабан пати». Организаторы знакомят гостей с новыми именами в калмыцкой литературе. А в три часа дня взрослые и дети уже в Парке отдыха на Празднике Непослушания смогут увидеть выступления детского хореографического ансамбля «Байн тег», спектакль Республиканского Русского театра драмы и комедии «Денискины рассказы» и принять участие в увлекательной Квест игре «Бумба зовет».А в предстоящие выходные жителей республики и гостей Калмыкии ждут на Фестивале тюльпанов. Попасть к месту его проведения в Целинном районе можно будет на специально организованном общественном транспорте. Выезд будет осуществляться на 12 «ГАЗелях» и 4 «ПАЗиках» с автостоянки «Ойрат-Арены» 21 и 22 апреля с 11-ти до 16-ти часов, а с места проведения Фестиваля с организованной автостоянки до Элисты можно будет добраться с 12-ти 30-ти до 17-ти 30-ти. Автобусы марки ПАЗ будут следовать строго по графику: из Элисты, с 11. 00, каждый час до 15.00, в обратном направлении – с 12-ти 30-ти, через каждый час, до 17-ти 30-ти. «ГАЗели» будут отправляться по мере наполнения пассажирами. На каждом автобусе будут размещены опознавательные логотипы с надписью «Фестиваль тюльпанов».



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