В Страсбурге идёт работа 33 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. На предыдущей 32 сессии конгресса Совета Европы руководитель степной республики выступал на тему «Положения, закрепляющие институты прямой демократии на примере Республики Калмыкия». И вот что Алексей Орлов рассказал об итогах первого дня работы нынешней сессии конгресса.



Сегодня на одном из заседаний конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где будут говорить о развитии национальных языков, Глава республики Алексей Орлов будет делать доклад о развитии калмыцкого языка в Российской Федерации. В степной республике Указом Главы региона создан и успешно работает Совет по сохранению калмыцкого языка. Ежегодно для работы в этом направлении коллективам и творческим группам вручаются гранты Главы, кроме того значительно расширяет своё вещание на калмыцком языке ГТРК «Калмыкия». Добавлю, что работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября. В Страсбурге идёт работа 33 пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Глава Калмыкии Алексей Орлов принимает участие в ней в качестве заместителя Представителя Российской Федерации в Палате регионов, куда был включён распоряжением Президента России. На предыдущей 32 сессии конгресса Совета Европы руководитель степной республики выступал на тему «Положения, закрепляющие институты прямой демократии на примере Республики Калмыкия». И вот что Алексей Орлов рассказал об итогах первого дня работы нынешней сессии конгресса.Сегодня на одном из заседаний конгресса местных и региональных властей Совета Европы, где будут говорить о развитии национальных языков, Глава республики Алексей Орлов будет делать доклад о развитии калмыцкого языка в Российской Федерации. В степной республике Указом Главы региона создан и успешно работает Совет по сохранению калмыцкого языка. Ежегодно для работы в этом направлении коллективам и творческим группам вручаются гранты Главы, кроме того значительно расширяет своё вещание на калмыцком языке ГТРК «Калмыкия». Добавлю, что работа 33 пленарной сессии Конгресса Совета Европы продлится до конца недели. Её участники подведут общие итоги в пятницу 20 октября.



Смотреть полный выпуск новостей



