Стартовала военно-патриотическая игра "Юный защитник!

С возложения цветов у мемориала Вечный огонь началась сегодня военно-патриотическая игра Юный защитник. Тут же на площади расположилась полевая кухня, организованная Элистинским объединением ДОСААФ. После сытной солдатской каши участники игры отправятся на казачий стан, где пройдут основные этапы "Зарницы". 20 наиболее отличившиеся из них 1 июня в день защиты детей сразятся в пейнтбол. Грантовый проект, организованный Республиканским центром социального обслуживания населения, Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и республиканским правительством, планирует большую программу мероприятий. Завершатся они уже 1 октября. С возложения цветов у мемориала Вечный огонь началась сегодня военно-патриотическая игра Юный защитник. Тут же на площади расположилась полевая кухня, организованная Элистинским объединением ДОСААФ. После сытной солдатской каши участники игры отправятся на казачий стан, где пройдут основные этапы "Зарницы". 20 наиболее отличившиеся из них 1 июня в день защиты детей сразятся в пейнтбол. Грантовый проект, организованный Республиканским центром социального обслуживания населения, Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и республиканским правительством, планирует большую программу мероприятий. Завершатся они уже 1 октября.



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