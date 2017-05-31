ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:15

Стартовала военно-патриотическая игра "Юный защитник!


Стартовала военно-патриотическая игра "Юный защитник!С возложения цветов у мемориала Вечный огонь началась сегодня военно-патриотическая игра Юный защитник. Тут же на площади расположилась полевая кухня, организованная Элистинским объединением ДОСААФ. После сытной солдатской каши участники игры отправятся на казачий стан, где пройдут основные этапы "Зарницы". 20 наиболее отличившиеся из них 1 июня в день защиты детей сразятся в пейнтбол. Грантовый проект, организованный Республиканским центром социального обслуживания населения, Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и республиканским правительством, планирует большую программу мероприятий. Завершатся они уже 1 октября.



Другие новости по теме:

  • Проводы калмыцких призывников
  • В поселке Песчаный состоялся национально – спортивный праздник «Малая Джангариада -2016»
  • У мемориала Вечный огонь состоялось возложение цветов
  • В День защиты детей состоится благотворительный концерт
  • Калмыцкий казачий стан в степях Ставрополья
  • Реабилитационная программа «Радуга» вошла в число лучших
  • В посёлке Песчаный Приютненского района открылся туристический центр «Калмыцкий казачий стан»
  • Телефильм «Калмык. Защитник дома Павлова» отмечен на фестивале дипломом
  • В Элисте состоялся конкурс военно-патриотической и солдатской песни
  • В День защиты детей в Элисте пройдут конкурсы и мастер-классы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы планируете организовать отдых детей в дни каникул?

    Отправим в лагерь на территории Калмыкии
    Отдохнем за пределами региона
    Дома, в кругу семьи


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.