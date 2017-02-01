Вопросы расширения инвестиций в республику обсудили сегодня в кабинете главы

Вопросы расширения инвестиций в республику и продвижения проектов степного региона на территории государств Прикаспийского содружества обсудили сегодня во время рабочей встречи Глава Калмыкии Алексей Орлов и общественный деятель Александр Брод. На этот раз он находится в республике с рабочим визитом как член Общественного форума стран Прикаспийского бассейна, куда входит и Калмыкия. Он призван поддерживать проекты российских регионов путём расширения контактов с общественниками этих стран. Вопросы расширения инвестиций в республику и продвижения проектов степного региона на территории государств Прикаспийского содружества обсудили сегодня во время рабочей встречи Глава Калмыкии Алексей Орлов и общественный деятель Александр Брод. На этот раз он находится в республике с рабочим визитом как член Общественного форума стран Прикаспийского бассейна, куда входит и Калмыкия. Он призван поддерживать проекты российских регионов путём расширения контактов с общественниками этих стран.



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